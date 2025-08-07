«الدبيبة» يُتابع جهود مجلس التطوير وآليات دعم الاقتصاد الوطني

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سير عمل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام المجلس، محمود الفطيسي، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي.



واستعرض الفطيسي خلال الاجتماع نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، رفقة وفد من المجلس، والتي شملت سلسلة اجتماعات مع مؤسسات أمريكية معنية بالشأنين الاقتصادي والتنموي، وجرى خلالها بحث آليات دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم التطرق إلى أبرز الملفات التي يعمل عليها المجلس الوطني للتطوير، إلى جانب مناقشة البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود الوطنية في مجال التنمية الشاملة.