الدبيبة يتابع جهود مؤسسة النفط لتحسين معدلات الإنتاج

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أعمال المؤسسة الوطنية للنفط وجهودها في تعزيز الإنتاج وضمان استمراريته، خلال اجتماع عقد مع قيادة المؤسسة وعدد من مديري إداراتها.

وتناول الاجتماع جهود المؤسسة في تطوير الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية في جميع العمليات لضمان الكفاءة والمساءلة، كما استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات ديوان المحاسبة، مؤكدا أهمية الرقابة الفاعلة والمتابعة الدقيقة لأعمال المؤسسة.

وشدد الدبيبة على ضرورة استمرار المؤسسة في بذل الجهود الاستراتيجية والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الإنتاج وضمان استدامته، مؤكدا أن القطاع النفطي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن الحفاظ على معدلات الإنتاج وتحسينها يتطلب التزاما مستمرا من جميع الأطراف المعنية.

وحضر الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثل ديوان المحاسبة عبد الباسط جربوعة، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبو شيحة.