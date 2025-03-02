«الدبيبة» يتابع جهود وزارة الشؤون وعمل فرقها في الأصابعة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، جهود وزارة الشؤون الاجتماعية وعمل فرقها الميدانية في مدينة الأصابعة، عقب الحرائق التي تسببت في أضرار بعدد من المنازل، وذلك خلال إحاطة قدمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، حول التدخلات الإغاثية لدعم المتضررين.

واستعرضت الوزيرة خلال الإحاطة “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما في ذلك إرسال قوافل مساعدات وإغاثة، وحصر الأسر المتضررة، ونشر فرق الدعم النفسي إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي لضمان تلبية احتياجات الأهالي”.

من جانبه، شدد الدبيبة، على “أهمية تكثيف الجهود وتسريع الاستجابة، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات الفورية، وتقديم الرعاية اللازمة للتخفيف من تداعيات الحادث على المواطنين”.