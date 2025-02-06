«الدبيبة» يتابع خطة توطين العلاج في الداخل لـ«مرضى العيون»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع مديرة “مستشفى العيون طرابلس”، ورئيسة الهيئة الوطنية لزراعة القرنية، الدكتورة رانيا الخوجة، مستجدات مبادرة توطين العلاج بالداخل.

وشهد الاجتماع “مناقشة تطورات قسم أورام العيون، الذي يُعد الأول من نوعه في ليبيا، والنجاح في إجراء عمليات زراعة الأقراص المشعة للمرة الأولى”.

وشدد الدبيبة، “على التزام الحكومة بدعم ملف توطين العلاج، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين”.

واستعرضت الدكتورة الخوجة خلال الاجتماع “سير عمل القوافل الطبية، وعمليات زراعة القرنية، وجراحة الأورام، بالإضافة إلى خطط تدريب الكوادر الطبية الليبية”.

وأفادت بأن “مستشفى العيون”، أجرى خلال العام 2024، 12,887 عملية جراحية، منها 7,393 عملية كبرى، كما تم إجراء 1,000 عملية زراعة قرنية في مختلف المدن الليبية.