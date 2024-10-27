«الدبيبة» يتابع خطة شركة الصرف الصحي لمواجهة فصل الشتاء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لمتابعة خطة الشركة لمواجهة فصل الشتاء.

وأشاد الدبيبة، “بجهود العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي خلال السيول الماضية التي اجتاحت بلديات الجنوب، مؤكدًا على تعاونهم المثمر مع كافة مؤسسات الدولة لمساعدة البلديات والمواطنين”.

ووجه “بضرورة توحيد الجهود مع كافة الجهات المعنية لمواجهة فصل الشتاء، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات الصرف الصحي التي تقع تحت إشراف الشركة، كما شدد على ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية للمشروعات المعتمدة بالبرنامج الوطني للصرف الصحي، وإعطائه الأولوية في الخطة التنموية المعتمدة من الحكومة”.

كما أصدر تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “باستكمال الإمداد المائي من الآبار المنفذة إلى استكمال شبكات التوزيع بالمدن والمناطق”.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الشركة رفيق أبولسين، “عرضا فنيا حول الأعمال المنفذة خلال العام الجاري والاستعدادات الجارية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وشركات الخدمات العامة بالبلديات، وفروع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق”.

واستعرض أبولسين، “التجهيزات اللازمة التي يجب توفيرها لفروع الشركة لتقديم الخدمات العاجلة والدورية، بهدف معالجة المختنقات في شبكات الصرف الصحي الناتجة عن تأخر الصيانة الدورية وعدم استكمال مشاريع المرافق المتكاملة بالبلديات”.

هذا وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديرو فروع الشركة في الجبل الأخضر والجبل الغربي، وسهل بنغازي، وطرابلس الكبرى، بالإضافة إلى المناطق الوسطى والجنوبية والوسطى الشرقية، وعدد من مديري الإدارات بالشركة ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.