«الدبيبة» يتابع خطة عمل وزارة الشباب للعام 2025

تابع رئيس حكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في اجتماع مع وزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير رندة الغريب، خطة عمل الوزارة للعام 2025، وسير عملها في تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة.

واطلع رئيس الوزراء، على المناشط والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم فئة الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، مع التركيز على برامج التدريب والتأهيل، وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية.

كما تم مناقشة التحديات التي تواجه الوزارة، وسبل تجاوزها لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأثر المستدام في قطاع الشباب، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.