الدبيبة يتابع خطة «عودة الحياة» مع رؤساء الأجهزة التنفيذية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خطة التنمية «عودة الحياة» للعام الجاري مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، المتمثلة في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وحضر الاجتماع، مدير الشركة العامة للكهرباء، ومحافظ المصرف المركزي، ووزراء المالية، والمواصلات، والتخطيط، والإسكان والتعمير، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.

وقدّم وزير التخطيط فاخر فرنانة، شرح تفصيلي للمشاريع التي نفّت، موضحا أنّه جرى تفعيل ما يقارب 500 مشروع في كافة قطاعات الدولة.

وأكّد فرنانة، أنّ الوزارة تواصل العمل على إصدار التفويضات المالية للقطاعات بعد استكمال المستندات اللازمة.

واستعرض روؤساء الأجهزة التنفيذية الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية في مجال الطرق، والجسور، والكهرباء.

وجرى الاتفاق علي استكمال الإجراءات التعاقدية وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية، وتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث، وعدد من محطات الكهرباء الجديدة.