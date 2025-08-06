الدبيبة يتابع خطط «الوطنية للنفط» لرفع الإنتاج ويشيد بالتعاون الدولي مع كبرى الشركات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، سير تنفيذ خطة المؤسسة الإنتاجية والمشاريع التنموية الجارية في قطاع النفط.

واستعرض سليمان في عرض تفصيلي معدلات الإنتاج الحالية، مشيراً إلى أن إنتاج النفط الخام تجاوز 1.406 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إنتاج المكثفات أكثر من 53.539 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز الطبيعي تخطى 2.550 مليار قدم مكعب يومياً، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس حالة الاستقرار التي حققتها المؤسسة مؤخراً، مع استمرار الجهود لرفع معدلات الإنتاج عبر مشاريع تنموية واستكشافية متعددة.

وقدّم سليمان إحاطة فنية حول مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “إكسون موبيل” الأميركية، والتي تستهدف إجراء دراسات فنية لأربع قطع بحرية قبالة الساحل الشمالي الغربي وحوض سرت، في إطار التوسع في أنشطة الاستكشاف البحري.

كما أطلع رئيس المؤسسة رئيس الحكومة على نتائج اجتماعه الأخير في لندن مع الإدارة التنفيذية لشركة SLB “شلمبرجير” – الشرق الأوسط، حيث جرى بحث سبل التعاون في مجالات التحول الرقمي ورفع كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج.

من جهته، أكد الدبيبة دعم حكومة الوحدة الوطنية لخطط المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة إلى تعزيز الإنتاج وتطوير القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيداً بحالة الانفتاح والتعاون الدولي التي تشهدها المؤسسة مع كبرى شركات الطاقة العالمية، والتي تسهم في دعم الاستدامة وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي في ليبيا.