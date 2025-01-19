«الدبيبة» يتابع خطط تشغيل المستشفيات الجديدة وفق المعايير المحددة

تابع حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خطط تشغيل المستشفيات الجديدة المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة، وذلك لضمان تشغيلها وفق أعلى المعايير المحددة.

وتم خلال اجتماع عقده في مكتبه، “مناقشة الخطط التشغيلية اللازمة، والتحديات التي قد تواجه تشغيل المستشفيات الجديدة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى المعايير لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين”.

كما أكد الدبيبة، خلال الاجتماع، على “أهمية تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين، تواكب أحدث التطورات، مشددة على التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لتلبية احتياجات كافة المدن والمناطق”.

وأشار إلى “ضرورة تسريع وضمان الجاهزية الكاملة، لتقديم خدمات علاجية حديثة، تُسهم في تحسين وتلبية تطلعات المواطنين في قطاع الصحة”.

هذا “وحضر الاجتماع، كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات الدكتور سعدالدين عبد الوكيل، بالإضافة إلى رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ورئيس جهاز طب الطوارئ والدعم، ومديريْ إدارات الخدمات الطبية والمعدات بوزارة الصحة”.