«الدبيبة» يتابع خطط تطوير «المتحف الوطني»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، خطة عمل مصلحة الآثار وأوضاع المدن الأثرية في ليبيا، بالإضافة إلى خطط تطوير المتحف الوطني، بعد استكمال خطة التطوير المعتمدة.

وحضر الاجتماع، إلى جانب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، رئيس لجنة إدارة مصلحة الآثار، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدراء الإدارات ذات العلاقة، حيث جرى “استعراض الخطة المطروحة لصيانة مبنى السرايا الحمراء التاريخي، بهدف الحفاظ عليه وتحويله إلى مساحة ثقافية، مع إخراج المكاتب الإدارية منه”.

كما تطرق الاجتماع إلى “ملف إعادة القطع الأثرية الليبية المهربة إلى الخارج، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لاستعادتها، مؤكداً أنها تمثل جزءاً مهماً من الهوية الثقافية والتاريخية لليبيا”.

وأكد رئيس الحكومة، “على التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم المشاريع الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الليبي، وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز قطاع السياحة الثقافية ويسهم في إبراز تاريخ ليبيا”.