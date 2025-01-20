«الدبيبة» يتابع خطط عمل وزارتي الشؤون الاجتماعية والشباب لعام 2025

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع وزيري الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والشباب فتح الله الزني، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.

خصص الاجتماع، لمناقشة إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية في صرف منحة الأولاد، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

كما ناقش الاجتماع، البرامج التطوعية المخصصة للشباب، وخطط وزارة الشباب لتقديم المزيد من الدعم والمبادرات التي تهدف إلى تحسين القطاع.

بدوره أكد الدبيبة، على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ خطط عمل الوزارتين والتزاماتهما، وفق الجداول الزمنية المعدة.