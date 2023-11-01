«الدبيبة» يتابع سير العملية التعليمية في درنة والبلديات المتضررة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية في بلدية درنة والبلديات الأخرى المنكوبة، وأعمال الصيانة للمدارس المتضررة فيها.

وقدم المقريف خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، شرحا تفصيليا عن عودة الدراسة في بلدية درنة وعدد من البلديات المنكوبة، بعد تسوية الأوضاع الإدارية والتربوية بالتنسيق مع مصلحة التفتيش التربوي.

وأفاد الوزير أن ما يقارب 18 ألف طالب أُعيد تنسيبهم لمدارس مختلفة غير متضررة في درنة والبلديات المجاورة، كما جرت تهيئة الظروف لنقل ما يزيد على 2100 طالب إلى مدن أخرى، مؤكدا استكمال صيانة 101 مدرسة من إجمالي 117 عن طريق فرع مصلحة المرافق التعليمية في المنطقة الشرقية فيما تتواصل جهود التنسيق لصيانة مدارس درنة المتضررة.

هذا وتناول الاجتماع أوضاع المدارس الليبية والخاصة بالخارج، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تنظيم مهامها والتقيد بالشروط الواردة بمنشور رئيس الوزراء.

وأكد الدبيبة ضرورة سد العجز في المعلمين برفع معدلات الأداء وتنفيذ الملاكات الوظيفية للمدارس والمراقبات التعليمية وتنظيم العاملين بالقطاع، مشيدا بالجهود الاستثنائية لجميع الكوادر التربوية والتعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية كافة، وتحديدا في مدارس درنة والبلديات المنكوبة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.