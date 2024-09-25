«الدبيبة» يتابع سير العمل بجهاز الأمداد الطبي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي يزيد الساقاطي، سير عمل الجهاز وملف العطاء العام.



وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا”، فقد شدد الدبيبة خلال اللقاء، على التزام الجهاز بأن تكون كل المشتريات عبر نافذة العطاء العام، مؤكدا أهمية اتباع إجراءات الشفافية والإفصاح في هذه العمليات.

وجدد الدبيبة تأكيده على أهمية توفير الأدوية بمختلف أنواعها في جدولها المحدد، مشددا على ضرورة أن يكون توفرها بشكل سلس ومستمر، بهدف تحسين عمل قطاع الصحة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.