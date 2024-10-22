«الدبيبة» يتابع سير العمل بعدد من المشروعات التنموية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، سير العمل في عدد من المشروعات التنموية الجارية، خلال اجتماعه بمديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وتنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

ووجه الدبيبة، “بضرورة الاهتمام والتركيز على مشروعات الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي، وإعطائها الأولوية في التنفيذ وتخصيص المبالغ اللازمة”.

كما شدد على “ضرورة القضاء على مدارس الصفيح في جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة تعليمية جيدة للتلاميذ من خلال التركيز على مشروع مدارس المستقبل”.

بدوره، قدم عجاج، “موقفا تنفيذيا حول سير العمل في مشروع الطريق الدائري الثالث، ومشروعات الإمداد المائي لبلديات الجبل، مطمئنا رئيس الوزراء بشأن سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مستعرضا التقارير الفنية المعدة من المكتب الاستشاري الدولي التي تؤكد جودة التنفيذ”.

وأكد تاكيتة، أن “الجهاز يعتزم التعاقد على المرحلة الثانية من مشروع مدارس المستقبل بعد استكمال الإجراءات التعاقدية للمرحلة الأولى، ليصل عدد المدارس المستهدفة إلى 1000 مدرسة جديدة”.

كما أفاد العبش، بأن “المشروعات الرئيسية للطرق تسير بشكل جيد وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويجري العمل على إضافة عدد من الأعمال الجديدة في الكهرباء والعواكس والإشارات المرورية التي وجه بها رئيس الوزراء خلال اجتماعه السابق المخصص لمتابعة المشروع”.