الدبيبة يتابع سير العمل بمشروع تطوير الطريق الرئيسي في فشلوم

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، جولة ميدانية في منطقة فشلوم للاطلاع على أعمال مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي بالمنطقة بعد استكمال تنفيذه.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة المستشار المالي ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.

وشمل المشروع إعادة رصف الطريق بطول 1000 متر وعرض 15.5 متر، بالإضافة إلى تنفيذ بنية تحتية متكاملة تضمنت شبكات المياه والصرف الصحي، وغرف الصرف، والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومواقف السيارات، وخدمة البريد.

وخلال الجولة، استمع الدبيبة إلى ملاحظات أهالي المنطقة، مشددًا على أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية في الأحياء السكنية ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

وكان في استقبال رئيس الحكومة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بن إسماعيل، وعميد وأعضاء بلدية طرابلس المركز، وعدد من أعيان المنطقة.