الدبيبة يتابع سير العمل بمشروع تطوير الطريق الساحلي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سير العمل بمشروع تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الساحلي، خلال اجتماعه مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع وإدارة المتابعة بمجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل المكتب الاستشاري والإدارات الفنية بالجهاز، لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، موجهاً بضرورة تنفيذ أعمال التأثيث المتكاملة للطريق من لوحات إرشادية وإنارة وعلامات مرورية وطلاء وسياج معدني واقِ وعواكس أرضية, وذلك لأهميتها وإعطائها أولوية في التنفيذ, وتكليف الشركات المنفذة للقيام بذلك”.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، “موقفاً فنياً ومالياً وزمنياً للمشروع حسب القطاعات الجغرافية، مبيناً أن المشروع يتكون من 12 قطاعاً تنفذه 9 شركات محلية و 3 شركات تونسية، وتصل نسبة الإنجاز العامة للمشروع إلى 48.8%”.

وأشار العبش، “إلى أن 6 قطاعات ستُفتتح في 24 من ديسمبر القادم، وستفتتح 6 قطاعات أخرى في 17من فبراير العام القادم”.

نحو تطوير البنية التحتية في ليبيا .. الاثنين 26 أغسطس 2024م. تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، ظهر اليوم، بديوان… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤