الدبيبة يتابع سير العمل في مشروع «تطوير جامعة طرابلس»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا خصص لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير جامعة طرابلس.



وضم الاجتماع “رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، سامي العبش، إلى جانب مساعد المدير العام للجهاز، ومدير إدارة الإشراف، ومدير مشروعات الجامعة، كما حضر الاجتماع الاستشاري المشرف على المشروع “شركة هيل”، بالإضافة إلى عميد جامعة طرابلس المكلف، ومدير إدارة المشروعات بالجامعة”.

وخُصص الاجتماع “لاستعراض الموقف التنفيذي العام للمشروع، حيث قدّم جهاز تطوير المراكز الإدارية عرضاً شاملاً تضمن نسب الإنجاز، وأبرز التحديات الفنية، فيما عرض الاستشاري الدولي ملاحظاته الفنية والهندسية”.

ويشمل مشروع تطوير الجامعة “تنفيذ عدد من الكليات والمعامل التخصصية والمقار الإدارية، إضافة إلى المكتبة المركزية، والملاعب الرياضية، والمساحات الخضراء، ومواقف السيارات، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة التعليم الجامعي”.

وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة “على أهمية المشروع كجزء أساسي من استراتيجية الدولة للاستثمار في التعليم، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، مجددا التزام الحكومة بتذليل العراقيل لضمان استكمال المشروع بأعلى المواصفات وفي أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن رئيس حكومة، “افتتح في وقت سابق عددا من المباني الجديدة داخل الحرم الجامعي، ضمن خطة عودة الحياة لتأهيل وتطوير المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق البلاد”.