الدبيبة يتفقد سير امتحانات شهادة «التعليم الثانوي»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، سير عملية امتحانات إتمام شهادة مرحلة التعليم الثانوي من داخل المركز الوطني للامتحانات.

وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ووفق المعايير المحددة.

وكانت انطلقت صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، حيث يتقدم لها 128,307 طالب وطالبة في جميع أنحاء البلاد.

ويؤدي 103,166 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، و24,592 في القسم الأدبي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم. بينما يخوض 542 طالبًا وطالبة في التعليم الديني امتحان مادة القرآن الكريم وأحكام التلاوة.