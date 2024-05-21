«الدبيبة» يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف ووكيل الوزارة رئيس اللجنة العليا للامتحانات محسن الكبير ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، وذلك لمتابعة سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وقدم الكبير موقفا حول سير العمل باللجان الامتحانية والخطوات المتخذة من الوزارة لتوفير ظروف جيدة للتلاميذ، مؤكدا بذل الأسر التربوية والإدارية في كل اللجان الامتحانية جهودها من أجل سير الامتحانات في كل التراب الليبي بشكل إيجابي.

كما قدم مدير مركز الامتحانات، موقفا حول سير الامتحانات ببلدية درنة، مشيرا إلى التحاق 3696 تلميذا يمتحنون في 24 لجنة امتحانية، مؤكدا سير الامتحانات بشكل وظروف جيدتين، وأن 1717 طالبا يستعدون لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في 16 لجنة امتحانية، لافتا إلى أن لأسئلة كانت ضمن المقررات الدراسية المعتمدة لهذه البلدية تقديرا لظروفها.

وتقدم الدبيبة بالشكر للمعلمين والمعلمات الذين ساهموا في استكمال العام الدراسي في ظروف جيدة على الرغم من كل الصعوبات، مشددا على ضرورة متابعة مصلحة التفتيش التربوي في إعداد الأسئلة وأن تراعى الفروق الفردية بين الطلاب، وأن تكون هناك لجنة عليا من الخبرات التربوية لمتابعة عمل اللجان المكلفة بإعداد الأسئلة وضمان عدم وقوع أخطاء فيها، والعمل لإعداد بنك الأسئلة الذي يقبل الأسئلة من كل معلمي المادة وقياسها.

كما أصدر رئيس الحكومة تعليماته بطرح استبيان أمام طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم بشأن مواعيد الامتحانات، وكذلك الجدول، ومراعاة استكمال المناهج الدراسية للشهادة الثانوية وعطلة عيد الأضحى المبارك.