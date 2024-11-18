«الدبيبة» يتابع سير خطة رفع الإنتاج النفطي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، سير خطة رفع الإنتاج النفطي.

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، “دعمه الكامل لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع النفطية”.

كما شدد الدبيبة، “على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط التطويرية لرفع كفاءة القطاع النفطي، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية ويدعم التنمية في البلاد”.

بدوره، قدم بن قدارة، “موقفا حول إنتاج النفط والغاز اليومي، وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة، مؤكدا أن المستهدف هو زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا”.

يشار إلى أن “الإنتاج بلغ مستوى قياسيا، حيث وصل إلى 1,374,118 برميلًا من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 202,983 برميل مكافئ من الغاز، ليصل الإجمالي إلى 1,577,101 برميل يوميًا”.