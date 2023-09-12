«الدبيبة» يتابع سير عمل اللجنة الحكومية في المناطق المنكوبة

عقد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الحكومية لمواجهة الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات، للاطلاع على سير العمل وآخر الإجراءات التي اتخذت في البلديات المتضررة.

وفقا لما ورد “بالمكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية” فقد حضر الاجتماع الوزراء المكلفون بمهام اللجنة، كل من مدير شركة البريد للاتصالات والتقنية والمعلومات، مدير الشركة العامة للكهرباء، مدير جهاز الإمداد الطبي، ومدير جهاز المباحث الجنائية.

وقدم أعضاء اللجنة لـ”لدبيبة” الموقف الصباحي حول الجهود المبذولة داخل البلديات، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

وأكد “الدبيبة”: على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتقديم الدعم اللازم للمتضررين من هذه الكارثة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.