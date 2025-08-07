الدبيبة يتابع سير عمل مركز أبوسليم للتوحد ويشدد على استكمال تجهيز مرافقه التشغيلية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء سير العمل في مركز علاج وتأهيل أطفال التوحد بأبوسليم، خلال اجتماع موسع حضره وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وعدد من المسؤولين في المركز.

وأكد الدبيبة على أهمية المركز الذي يُعد من أكبر المراكز المتخصصة بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريراً، مشدداً على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال تجهيز مرافقه التشغيلية وتهيئة بيئة علاجية متكاملة للأطفال.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية بالاهتمام المستمر بالمركز ورفع مستوى الخدمات، معتبراً رعاية أطفال التوحد من أولويات السياسات الاجتماعية للحكومة.

وكلف الدبيبة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء الفوري بالتعاقد على استكمال إنشاء باقي المراكز المتخصصة التي سبق وأن أُقر إنشاؤها من قبل الوزارة.

كما شدد على أهمية توطين العلاج داخل ليبيا، مع وضع آلية لعودة الأطفال الليبيين المتلقين للعلاج في الخارج لاستكمال رعايتهم محلياً، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المالية.

ووجه وزير الشؤون الاجتماعية بإطلاق حملات توعية لأولياء الأمور لتعزيز الوعي بأهمية التشخيص المبكر والتدخل العلاجي، وتشجيع الأسر على المشاركة في برامج التأهيل والدعم النفسي لأبنائهم.

واختتم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد على استمرار حكومة الوحدة الوطنية في دعم أطفال التوحد من خلال تطوير البنية التحتية للمراكز ودعم الكوادر الطبية وبرامج التدريب والتأهيل.