الدبيبة يتابع سير عمل 67 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً في مختلف القطاعات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع موسع، سير عمل الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية، حيث قدّم رئيس الفريق، مصطفى المانع، عرضًا مفصلاً يوضح حجم التقدم في إنجاز المشروعات، تقييم أدائها وفق مؤشرات معتمدة، متابعة الجداول الزمنية، ووضع حلول للتحديات التي تواجه بعض المشروعات.

وأوضح المانع أن عدد المشروعات والمبادرات يبلغ 67، تم إنجاز 8 مشروعات منها، وسيتم افتتاح 10 مشروعات قبل نهاية العام، فيما هناك 20 مشروعًا تحت التعاقد، و29 مشروعًا جاري تنفيذها.

وتشمل هذه المشروعات مجالات البنى التحتية، التحديث والتطوير، الطرق والجسور، المطارات والموانئ، إلى جانب المبادرات التعليمية والصحية والتنموية والبيئية والاقتصادية.

وأكد الدبيبة على أن نجاح المشروعات يُقاس بالالتزام بأعلى معايير الجودة وإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن أي تأخير في التنفيذ غير مقبول. كما وجّه بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، بما يعكس تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في مختلف المدن والمناطق.

وبيّن المانع أن التقرير يُقدّم في إطار التقييم الموضوعي لاختيار وتنفيذ المشروعات، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح حول جميع المشروعات ومسار تنفيذها.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وتأتي هذه المتابعات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التقدم في المشروعات الاستراتيجية الوطنية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.