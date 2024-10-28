«الدبيبة» يتابع عدداً من ملفات وزارة البيئة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عدداً من ملفات وزارة البيئة خلال اجتماعه مع الوزير “إبراهيم منير”.

وقدم الوزير موقفاً “حول مشاركة ليبيا في الملتقيات الدولية بشأن التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء”.

كما تم استعراض “الإجراءات المتخذة بشأن تفعيل صندوق حماية البيئة، ووجه الدبيبة بتقديم الدعم اللازم للصندوق لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة”.