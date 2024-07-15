«الدبيبة» يتابع عددا من المواضيع المتعلقة بالنفط والغاز

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المُكلف خليفة عبدالصادق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف مسعود سليمان عددا من الملفات الخاصة بالقطاع.



وخلال اللقاء قدم عبدالصادق موقفاً حول خطة الوزارة في زيادة الإنتاج وفق الجدول الزمني المعتمد والخطوات التنفيذية المتخذة بشأن زيادة إنتاج الغاز من خلال الحقول المطورة والحقول المستهدفة بالتطوير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.



وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية المُكلف بالإجراءات المتخذة بشأن استكمال الإجراءات القانونية لمصفاة رأس لانوف وفق توصيات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.



ووجه الدبيبة بضرورة التعاون بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي.



كما شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة.