«الدبيبة» يتابع عودة الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “نتائج زيارة وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعاته مع كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز”.

كما ناقش “خطة الوزارة لعودة الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في مجال النفط والغاز، وزيادة نشاطها داخل ليبيا من أجل المساهمة في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاجية من النفط والغاز إلى 2 مليون برميل”.

وأكد عبدالصادق، “أن الشركات الأمريكية، وعلى رأسها كونكوفيليبس، تعتزم المشاركة في المشروعات والاستكشافات التي تنوي المؤسسة طرحها، ورغبة الشركة في زيارة طرابلس ولقاء رئيس الوزراء لتقديم رؤيتها بشأن توسيع نشاطها داخل ليبيا”.