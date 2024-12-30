«الدبيبة» يتابع مستجدات العمل في مشاريع تطوير «مطار طرابلس الدولي»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في مشاريع تطوير مطاري طرابلس الدولي بمحطتيه الأولى والثانية، ومطار مصراتة الدولي، بحضور وزير المواصلات، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، “ضرورة دخول المحطة الأولى لمطار طرابلس للتشغيل التجريبي، وذلك بعد استكمال الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد، وتبلغ سعة المحطة 6 ملايين راكب سنويا، بمساحة إجمالية قدرها 30 ألف متر مربع، ما يعادل ضعف حجم المطار السابق، فيما المحطة الثانية من المطار، لـ10 ملايين راكب سنويا، وستزود بـ16 بوابة متحركة و 80 منصة لإجراءات السفر، إلى جانب توسعة مواقف الطائرات واستكمال برج المراقبة الجديد”.

وأشار الدبيبة، إلى “أهمية هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل الجوي ودعم حركة السفر والتجارة في البلاد، وأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع”.

وتضمن الاجتماع، “عرضا قدمه مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، حول مراحل الإنجاز في مشروع الصالة الحالية لمطار طرابلس الدولي، ومشروع مطار طرابلس الدولي الجديد، ومطار مصراتة الدولي، كما شمل العرض تفاصيل حول المراحل المنفذة، والتوريدات المنجزة، ومنظومات التشغيل المستهدفة”.

هذا “ويقام مطار مصراتة، على مساحة تبلغ 24 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون راكب سنويا، إلأى جانب تجهيزات حديثة ومعايير عالمية، تشمل أربع بوابات للطائرات و 15 محطة مخصصة لإجراءات صعود الركاب، ما يهدف إلى تحسين تجربة السفر وزيادة كفاءة التشغيل”.