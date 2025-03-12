«الدبيبة» يتابع مشاريع تطوير بيوت الشباب السكنية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية، الشيباني عبد الله، “مشاريع تطوير بيوت الشباب وتعزيز دورها في تمكين الشباب الليبي، وخطة النشاط لعام 2025”.

وخلال اللقاء، اطّلع رئيس الوزراء على آخر مستجدات مشاريع إعادة تأهيل بيوت الشباب، موجها “بضرورة استكمالها وتوسيع رقعة انتشارها لتشمل مختلف المدن، مؤكدا أهمية تنفيذها بأعلى المعايير”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء “أن الشباب هم ركيزة أساسية في بناء الوطن”، مشددا على “التزام الحكومة بدعم المبادرات الشبابية وتوفير البيئة المناسبة لهم لتنمية قدراتهم، بما يساهم في تعزيز دورهم في المجتمع”.