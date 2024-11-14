«الدبيبة» يتابع مشروع «ملعب مرباط» في مدينة مصراتة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع له، مشروع ملعب مرباط في مدينة مصراتة.

واطلع الدبيبة خلال الاجتماع على “عرض يوضح الشكل النهائي للملعب والتصاميم المعمارية المعتمدة، بما في ذلك غطاء الملعب الذي يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء على “ضرورة استكمال المشروع وفق مواصفات عالمية عالية الجودة وفي أقرب الآجال، وبمواصفات تتماشى مع معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليكون الملعب جاهزًا لاستضافة المباريات القارية والدولية”.

كما شدد “على التزام الحكومة بتذليل أي عقبات، لضمان تنفيذ المشروع، خاصة بعد توقف العمل فيه لأكثر من 14 عامًا”.