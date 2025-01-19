«الدبيبة» يتابع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خطة رفع الإنتاج

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع بمكتبه، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، سير خطة رفع الإنتاج النفطي، وعمل المشاريع التنموية بالقطاع.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “موقفا حول إنتاج النفط والغاز اليومي، الذي وصل إلى 1,419,958 برميل يوميا من النفط الخام، ومن المكثفات 52,075 برميل، ومن الغاز ما قيمته 205,741 برميل مكافئ، بإجمالي إنتاج بلغ 1,677,774 برميل يوميا”.

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، على “استمرار دعم حكومة الوحدة الوطنية، الكامل لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع النفطية”.