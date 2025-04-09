الدبيبة يتابع مع شركة الكهرباء الاستعدادات لـ«صيف 2025» ويؤكد على استقرار أداء الشبكة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور مدير عام الإنتاج ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، لمتابعة خطة الاستعداد لصيف 2025 وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وتضمن الاجتماع “مراجعة خطة الصيانة الدورية والعمرات الفنية، والتأكيد على تنفيذها ضمن الجداول المحددة، إضافة إلى متابعة تقدم أعمال المحطات الجديدة وضمان دخولها الخدمة وفق المخطط الزمني، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة الشبكة”.

وحضر الاجتماع “وزير المواصلات، بصفته المستشار المالي لرئيس الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار استقرار الشبكة دون انقطاع للعام الثالث على التوالي، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال أشهر الذروة”.