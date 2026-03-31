«الدبيبة» يتابع ملفات المهجرين وحقوق الإنسان

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبوقرين، سير العمل في الملفات المرتبطة بالمهجرين والنازحين، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط التنفيذية والآليات المعتمدة لمعالجة هذه الملفات، حيث شدد رئيس الوزراء على تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للفئات المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع أوضاع مهجري عدد من المدن، من بينها بنغازي ومرزق، إضافةً إلى مناطق أخرى، مع الوقوف على أبرز التحديات الإنسانية والمعيشية وسبل معالجتها بهدف تحسين ظروف المهجرين وتعزيز استقرارهم.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى ملف المستحقات المادية لمهجري المنطقة الشرقية، حيث تم استعراض الترتيبات الجارية لمعالجته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات لضمان دقة المعلومات ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية بناء كادر مهني متخصص للتعامل مع الملفات الإنسانية والحقوقية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وتقييم ما تم إنجازه وفق خطط واضحة.

وجدد الدبيبة تأكيده على دعمه الكامل لهذه الملفات، مع التركيز على تسريع وتيرة العمل لضمان استجابة فعّالة لاحتياجات المهجرين وتحقيق تحسن ملموس في أوضاعهم.