«الدبيبة» يتابع ملفات عمل وزارة التخطيط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “عدداً من ملفات عمل وزارة التخطيط خلال اجتماعه مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني”.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على “ضرورة أن تقوم وزارة التخطيط بدورها الأساسي وفق المهام المناطة بها من خلال الجهات التابعة لها، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة”.

واستعرض الزيداني، “خطة عمل المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، التي أعدت 33 مواصفة قياسية ليبية خلال العام الجاري، ومنح التراخيص لعلامة الجودة لعدد من المنتجات الليبية”.

كما قدم الزيداني، “موقفاً حول خطة مصلحة الإحصاء والتعداد بشأن مشروع التعداد العام للسكان 24/25 والتعدادات المصاحبة”، مبيناً “الملامح الرئيسية للمرحلة الأولى وكذلك أعمال التجهيز للخرائط اللازمة لتجميع البيانات الخاصة بحصر المباني والمساكن والمنشآت”.