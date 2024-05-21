الدبيبة يتابع ملفي أطفال التوحد ومنحة الزوجة والأولاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إجراءات الوزارة في صرف منحة الزوجة والأولاد والملاحق الخاصة بها، وتوطين علاج التوحد بالداخل.

وقدمت الكيلاني شرحا وافيا حول استكمال الوزارة لأعمال المطابقة مع مصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع ديوان المحاسبة، لصرف المنحة عن الربع الثاني قبل عيد الأضحى المبارك وفق توجيهاته.

وأفادت الكيلاني باستكمال إجراءات صرف المنحة للأسر التي قامت بإدخال بياناتها مؤخرا عن السنوات السابقة، بعد مطابقتها بمنصة وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بلغ عددها 33 ألف أسرة لمنحة الأولاد، و85 ألف بطاقة “إيفاء” لمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن توطين علاج التوحد بالداخل من خلال المراكز بالمدن المختلفة، والبدء في إرجاع الأطفال الموجودين بالمملكة الأردنية وإقفال هذا الملف، كما وجه بضرورة إعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءة الطواقم الإدارية والتربوية بمراكز التوحد المحلية والاهتمام بهذه الشريحة واعتبارها أولوية في خطة عمل الوزارة.