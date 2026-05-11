الدبيبة يتابع ملف «القطاع الصحي»: لا بد من الالتزام بالشفافية في العطاءات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سير العمل داخل القطاع الصحي في ليبيا خلال اجتماع موسع عقده اليوم الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومديري الجهات التابعة لوزارة الصحة.

وشارك في الاجتماع كل من وزير المالية راشد أبوغفة، ووزير الصحة محمد الغوج، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، إلى جانب أمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة خليفة شليق، إضافة إلى مديري الجهات والهيئات الصحية.

وتناول الاجتماع استعراض الوضع الصحي العام في البلاد، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب متابعة ملف علاج الأورام والخدمات العلاجية المرتبطة به.

كما جرى بحث توريدات الأدوية والمواد التشغيلية، ومراجعة مدى توفر الأجهزة والمعدات الطبية، مع التأكيد على ضرورة استكمال تجهيز المراكز الصحية وفق الاحتياجات الفعلية.

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات العطاء العام والعطاءات التخصصية داخل القطاع الصحي، إضافة إلى مناقشة العراقيل الإدارية والمالية التي تعيق تنفيذ المشاريع الصحية والتعاقدات المرتبطة بها.

وقدم رئيس الهيئة الوطنية للسكري ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى عروضًا حول أوضاع مراكز غسيل الكلى وجاهزيتها التشغيلية، إضافة إلى متابعة برامج رعاية مرضى السكري في مختلف المناطق.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل القطاع الصحي، وتسريع إنجاز المشاريع العلاجية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة والرقابة في تنفيذ العطاءات والعقود، لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وتحقيق جودة أعلى في التنفيذ.

كما وجه بضرورة استكمال تجهيز مراكز الأورام وغسيل الكلى وفق أعلى المعايير الفنية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للمرافق الصحية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة دون تأخير أو انقطاع.