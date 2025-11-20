الدبيبة يتابع ملف تسوية «مرتبات» العاملين بالهيئات القضائية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، أوضاع العاملين بالهيئات القضائية والإجراءات المتعلقة بتسوية مرتباتهم وتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.

وعرضت عاشور ما أُنجز من خطوات في ملف التسويات، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال العمل داخل الأجهزة القضائية.

وأكد الدبيبة دعم الحكومة المتواصل لمؤسسات القضاء وحرصها على تعزيز مبادئ العدل وتطبيق القانون وتأمين حقوق العاملين بما يضمن استقرار وكفاءة سير العمل القضائي.