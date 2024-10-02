«الدبيبة» يتابع ملف دعم القطاع النفطي وتعزيز دوره بالاقتصاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مصطفى المانع، ملف دعم القطاع النفطي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وبحسب منصة “حكومتنا”، تم خلال الاجتماع “مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل عودتها للعمل في ليبيا، وفي مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النفط والغاز”.

وأكد الدبيبة، “أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لعودة الشركات الأجنبية”، مشيرًا إلى “الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في تعزيز الاقتصاد الليبي وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية”.

وشدد الدبيبة “على ضرورة استكمال المشروعات النفطية العالقة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار الإمدادات النفطية”.