«الدبيبة» يتابع ويُثني على جهود إنجاز مجمع عيادات مصراتة

أجرى رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” جولة تفقدية لمبنى مجمع عيادات مصراتة، بهدف الوقوف على نسب إنجاز المشروع الذي يُعد أحد مشاريع “عودة الحياة”.

رافق الدبيبة خلال الجولة، مدير عام مجمع العيادات ومدير المشروع الممثل عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمدير التنفيذي للشركة المنفذة.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أشاد الدبيبة خلال الجولة بالجهود المبذولة لإنجاز المجمع الصحي، مؤكداً ضرورة تسليمه وافتتاحه في غضون شهر واحد.

ويشمل مجمع عيادات مصراتة 20 عيادة تقدم خدمات على مدار ال 24 ساعة، إضافة إلى مجموعة من الأقسام منها الطوارئ والأطفال والعمليات، إلى جانب مختبر طبي وصيدلية مركزية.