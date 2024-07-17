«الدبيبة» يترأس أعمال الاجتماع الرئاسي في منتدى الهجرة عبر المتوسط

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعمال الاجتماع الرئاسي في منتدى الهجرة عبر المتوسط المقام في مجمع قاعات غابة النصر في العاصمة، بمشاركة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.

وقال الدبيبة، خلال ندوة حوارية شارك فيها رفقة عدد من نظرائه، إن الهدف من المنتدى هو صياغة رؤية موحدة تعزز التعاون المنظم والتنسيق المتكامل بين الدول المعنية، لتطوير أسس العلاقات الأوروبية الإفريقية في الاقتصاد والتجارة بما يضمن استمرارها.

ودعا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، إلى إيجاد الحلول لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعرفة أسبابها قبل ذلك، مؤكدا ضرورة العمل في هذا الملف في إطار احترام حقوق الإنسان.

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن بلادها تضع من أولوياتها حلحلة ملف الهجرة، مشيرة إلى أن العدد الكبير للمهاجرين غير النظاميين يتطلب تكثيف العمل مع دول المنطقة، ويبدأ من وضع آليات لتحجيمها داخل دول المصدر، مؤكدة دعمها لهذا المنتدى الذي يشكل خطوة إيجابية لوضع حلول ناجعة لملفي الهجرة والتهريب.

ووجه رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا الشكر لحكومة الوحدة الوطنية على جهودها في إنقاذ المهاجرين والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية، داعيًا إلى العمل بشكل جماعي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والشبكات الإجرامية المنظمة.