الدبيبة يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في 2026

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء لسنة 2026، وذلك لمتابعة الملفات الحكومية ووضع الخطط المستقبلية.

ويأتي الاجتماع ضمن الجهود المستمرة للحكومة لضمان متابعة مشاريع التنمية والخدمات العامة، بالإضافة إلى تحديد أولويات السنة الجديدة ومراجعة أداء الوزارات والإدارات الحكومية.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز العمل الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق ليبيا.

ويؤكد هذا الاجتماع التزام حكومة الوحدة الوطنية بالاستمرارية في العمل والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والخطط الوطنية.