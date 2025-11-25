الدبيبة يترأس اجتماعاً لدعم المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في دعم خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد وتمويل مشاريع الإسكان.

وناقش الاجتماع دور المصارف في تحريك عجلة الاقتصاد، لا سيما دعم المشاريع العقارية والاستثمارية، والمساهمة في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لاستكمال 150 ألف وحدة سكنية، وتوفير الأدوات المالية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع.

وأكد الدبيبة على أهمية دور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على استمرار الحكومة في تذليل العقبات وتوفير الدعم لتنفيذ مشاريع الإسكان والمبادرات الاستثمارية الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.

واستعرض مدير البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، فيصل بن دردف، ما تم إنجازه من مقترحات لآليات التمويل لتسهيل وصول التمويل للمشاريع الحيوية.

واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق لتحديد آليات التمويل النهائية وفق رؤية الحكومة والمصرف المركزي، لضمان توفير بيئة تمويلية فعالة تدعم مبادرات الإسكان وتحرك الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والمدراء العامون لمصارف الجمهورية وشمال أفريقيا والوفاء والمصرف الخارجي، إلى جانب مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومدير البرنامج الوطني للإسكان.