الدبيبة يترأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشاريع «عمار طرابلس»

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا خُصّص لمتابعة مستجدات تنفيذ مشاريع برنامج “عمار طرابلس”، الذي أطلقته الحكومة بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الطابع الجمالي والحضري للعاصمة.

واطّلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تقارير نسب الإنجاز وتقدم العمل في مختلف المواقع المستهدفة، إضافة إلى التحديات الفنية والإدارية التي تواجه فرق التنفيذ.

وشدّد الدبيبة على أهمية تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

وشمل الاجتماع مناقشة مجموعة من المشاريع المحورية، أبرزها: صيانة وتجديد واجهات 44 مبنى على امتداد شارع الاستقلال، صيانة 6 مبانٍ بمنطقة وسط المدينة “الدون تاون”، تطوير ميدان السويحلي، صيانة وترميم قلعة السرايا الحمراء، كأحد أبرز معالم طرابلس التاريخية.

كما تم استعراض جهود تطوير المدينة القديمة، وإنشاء خمسة مواقف سيارات متعددة الطوابق، وتحديث طريق الشط الحيوي، إلى جانب خطط تطوير الفضاءات العامة والميادين الرئيسية، من خلال إعادة تأهيل الأرصفة، وتحسين الإضاءة العامة، وتوحيد ألوان الواجهات بما يعزز الهوية البصرية للعاصمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن برنامج “عمار طرابلس” يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة الوحدة الوطنية، ويهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تواكب تطلعات سكان العاصمة، داعيًا إلى الالتزام بأعلى المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لضمان جودة واستدامة التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، وعميد بلدية طرابلس المركز، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، ورئيس جهاز إدارة المدينة القديمة.