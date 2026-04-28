الدبيبة يترأس اجتماعاً لمتابعة جاهزية «القوات المسلحة»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عبدالسلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع، وصلاح الدين النمروش، رئيس الأركان العامة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع المؤسسة العسكرية ومستوى الجاهزية العامة.

وتناول الاجتماع خطط التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية، مع التركيز على برامج تطوير القدرات العسكرية بما يسهم في تحديث المنظومة الدفاعية.

كما تم مناقشة سبل تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الدفاع والأمن، وذلك في إطار رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل مع القوى العسكرية الدولية.

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الوضع المالي لمنتسبي المؤسسة العسكرية، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لتسوية المستحقات المالية، وتسهيل إجراءات صرفها بانتظام، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويدعم الجاهزية العامة للقوات المسلحة.