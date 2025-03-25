«الدبيبة» يترأس اجتماعاً لمتابعة ملف «الهجرة وتأمين الحدود»

ترأس رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وخلال الاجتماع أكد الدبيبة، “أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات لتعزيز الجهود في ضبط الحدود والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة تكثيف العمل الأمني والاستخباراتي وتوحيد الجهود لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة”.

من جهته، استعرض وزير الداخلية المكلف ورئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، اللواء عماد الطرابلسي، “نتائج الاجتماع الطارئ للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود، والذي جاء تنفيذا لمخرجات الاجتماع السابق لرئيس الوزراء، حيث تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة لضبط الحدود وتعزيز الرقابة الأمنية”.

كما شدد الدبيبة، على “التزام الحكومة بتعزيز الأمن الوطني، مؤكدا أهمية التعاون مع مختلف الجهات لإيجاد حلول لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.

وحضر الاجتماع كل من، وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، ووزير العمل والتأهيل، علي العابد، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء لطفي الحراري.