الدبيبة خلال اجتماع أمني: لا سجون خارج سلطة الدولة والتظاهر السلمي حقّ لا مكرمة

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.

وأكد الدبيبة أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من التمكين وبناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى انتهاء عصر الميليشيات وهيمنة الأفراد، وبداية عهد مؤسسي يستند إلى سيادة القانون.

وخلال الاجتماع، أعلن الدبيبة عن إقرار تشكيل لجنتين بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، تتوليان الترتيبات الأمنية ومتابعة أوضاع السجون في البلاد، مشددًا على أن وزارة الداخلية أصبحت للمرة الأولى منذ عام 2011 الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين العاصمة طرابلس.

واعتبر أن ما تحقق على الصعيد الأمني هو “انتصار حقيقي للدولة”، منوّهًا بأن هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا القضاء على ما وصفها بـ”أكبر ميليشيا إجرامية” في البلاد. وأكد أن وزارتي الداخلية والدفاع أصبحتا مؤهلتين اليوم لتأسيس مؤسسات الدولة، معلنًا “نهاية عصر الشيخ والحاج” داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ودعا الدبيبة مديرية أمن طرابلس إلى تقديم نموذج أمني يحتذى به يشمل كل البلديات والأحياء، مثمنًا التزام عناصرها بتأمين المظاهرات الأخيرة وضبط النفس، وواصفًا ذلك بأنه يعكس نضجًا أمنيًا ملحوظًا.

وفي لهجة حاسمة، شدد رئيس الوزراء على رفض السجون السرية واغتيالات النواب والإجراءات القمعية بحق النساء، وقال: “لن نسمح بوجود أي سجن خارج سيطرة الدولة”، مؤكدًا أن التظاهر السلمي حق أصيل لا مكرمة، وأن أمن الدولة يُبنى باحترام الحريات لا بقمعها.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي، مع التأكيد على أن عمليات القبض والتوقيف يجب أن تتم فقط من قبل وزارة الداخلية وتحت إشراف النيابة العامة.