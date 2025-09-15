الدبيبة يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف «أدوية الأورام وتنظيم علاج المرضى بالخارج»

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا خُصص لمتابعة ملف أدوية الأورام وتنظيم برامج علاج المرضى في الخارج.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، ضمان استمرارية توفير أدوية الأورام، والإسراع في استكمال فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها، وتوريد باقي الشحنات لتفادي أي انقطاع في العلاج المقدم للمرضى.

كما تطرق اللقاء إلى آليات تحسين منظومة العلاج داخل ليبيا وخارجها، بما يضمن الشفافية وتخفيف الأعباء على المرضى، مع التأكيد على متابعة دقيقة للإجراءات ذات الصلة.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على أهمية حل كافة العراقيل التي يواجهها مرضى الأورام في الخارج، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، لتسريع الإجراءات وتوحيد الجهود من أجل تقديم العلاج في أفضل الظروف الممكنة.

وشارك في الاجتماع كل من:

المستشار المالي محمد الشهوبي

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان د. حيدر السايح

مدير عام جهاز الخدمات العلاجية أحمد مليطان

رئيس جهاز الإمداد الطبي أسامة شعبان

رئيس لجنة العطاء العام نجيب بن صوفية