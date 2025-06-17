الدبيبة يترأس اجتماعًا في «بوسليم» لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسّعًا في بلدية بوسليم، لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية، والوقوف على احتياجات البلدية وسبل تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم عميد وأعضاء المجلس البلدي، وزير المواصلات، الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس، ومديرو إدارات وأجهزة تنفيذية، إضافة إلى وكلاء وزارتي الصحة والحكم المحلي، ومدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز دعم المديريات.

وأكد الدبيبة في مستهل الاجتماع على أهمية استقرار الوضع الأمني في البلدية، مثمنًا أداء الأجهزة الأمنية، التي أفادت تقاريرها بعمل مراكز الشرطة بشكل طبيعي وفعّال. وشدّد على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال لجنة حصر الأضرار تمهيدًا لتعويض المتضررين، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بدعم هذا الملف.

ودعا رئيس الوزراء إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية، لا سيما في مجالات الطرق، الصرف الصحي، والتعليم، مبرزًا أولوية هذه القطاعات في تحسين معيشة السكان.

ومن بين المشاريع التي جرى استعراضها: استكمال مستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى الاستقلال (الخضراء)، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تركيب الأطراف الصناعية، وتفعيل مركز التوحد بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل.

وفي قطاع التعليم، نوقشت ملفات عدد من المشاريع المتعثرة، منها مدرسة سيدي سليم، مشروع 12 فصلًا بمدرسة المشروع الزراعي، ومدرسة أزهار الربيع.

أما في قطاع المواصلات، فتم التأكيد على استكمال مشاريع حيوية مثل طريق (أبوسليم– قصر بن غشير)، مشروع تصريف مياه الأمطار، طريق (سيدي سليم– ولي العهد)، وشبكة الطرق الفرعية، بالإضافة إلى مشاريع إنارة عامة بطول يتجاوز 35 كيلومترًا.

وتناول الاجتماع ملف إعادة توظيف المرافق العامة غير المستغلة، حيث تقرر تحويل سجن “المضغوطة” إلى مرفق خدمي، ومقر “الصفر” إلى مستشفى ومركز لتركيب الأطراف الصناعية، إضافة إلى إنشاء مقر جديد عصري للبلدية. كما جرى تخصيص مبنى تابع لجهاز دعم الاستقرار سابقًا لصالح جمعية بيوت الشباب، مع تكليف البلدية بإعداد التصاميم الهندسية.

وأُعلن خلال الاجتماع عن الموعد الرسمي لافتتاح حديقة الحيوان في منطقة سبينمز بحلتها الجديدة في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار دعم المرافق الترفيهية، إلى جانب إطلاق مشروع بيوت شباب بوسليم ليكون مركزًا يحتضن الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية.