الدبيبة يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع تحسين طريق «مطار طرابلس الدولي»

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم مشروع تحسين وتطوير طريق مطار طرابلس الدولي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين في الحكومة.

وضم الاجتماع وزير المواصلات، محمد الشهوبي، المستشار المالي لرئيس الوزراء، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد بوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، بالإضافة إلى مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، صابر قدورة، وعدد من مسؤولي الجهاز.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التصاميم النهائية للطريق، التي تم تعديلها استجابةً لملاحظات رئيس الوزراء، الذي شدد على ضرورة تحسين الجوانب الفنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

كما تابع الدبيبة، سير العمل في مشروع مطار طرابلس الدولي، مع التركيز على نسب الإنجاز الحالية، في إطار خطة الحكومة لاستكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى.

ويعد مشروع تطوير طريق مطار طرابلس الدولي جزءًا من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطار استعدادًا لافتتاحه في المستقبل القريب.