«الدبيبة» يترأس اجتماع قمة منتدى الهجرة عبر المتوسط بطرابلس

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماع قمة منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تستضيفه العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة في كلمة الافتتاح، إن الزيادة غير المسبوقة في عدد المهاجرين هي وليدة الاختناق السياسي، معتبرا حضور المنتدى من قبل عديد المسؤولين شهادة على الإدراك الجماعي وأن هناك حاجة لمقاربة استراتيجية جديدة تواكب تحديات العصر.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة البحث عن أدوات تمويل مشاريع التنمية في الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، مشيرا إلى أن الاقتصار على الحل الأمني من الأمور الخطيرة، داعيا إلى تبني رؤية مبنية على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشراكة.

واختتم الدبيبة كلمته بأن إعلان طرابلس المزمع توقيعه من قبل المشاركين، سيمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذه المبادرة إلى إطار عملي يحول هذه الأفكار لمشاريع حقيقية وتنموية.