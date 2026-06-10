الدبيبة يترأس اجتماع «مجلس الوزراء الثالث» لعام 2026

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2026، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سير العمل الحكومي ومناقشة عدد من الملفات التنفيذية المدرجة ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، إلى جانب بحث مستجدات الأداء في مختلف القطاعات الحكومية.

ويواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته الدورية ضمن خطة الحكومة للعام 2026، بهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية في البلاد.

وتعقد حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الأداء التنفيذي ومراجعة السياسات العامة، في ظل ملفات اقتصادية وخدمية وإدارية متعددة تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مختلف المؤسسات الحكومية.